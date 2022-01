Nel Milanese torna il maxi giardino dove raccogliere tulipani

Se siete tra quelli che stanno facendo il countdown per la primavera, questa è una buona notizia. Si prepara a tornare, con la terza edizione, il maxi giardino dove raccogliere tulipani. Progetto di Garden Steflor, Tulipani delle meraviglie, questo il suo nome, sarà di nuovo accessibile da fine marzo.

Non lontano dalla città, il campo fiorito, che per il 2002 si trasferisce a Vimodrone, hinterland nord est di Milano, si presenta come un'oasi dove dimenticarsi della frenesia e del cemento. I visitatori, esattamente come si fa nei Paesi Bassi da diversi anni, possono partecipare a una raccolta in campo denominata 'you pick'. "Sarà un luogo - scrivono i suoi ideatori - dove godere della bellezza della natura, dove potersi rilassare e, naturalmente, raccogliere i tulipani. Una preziosa occasione anche per avvicinarsi al mondo della biodiversità e sensibilizzare al rispetto del verde".

Durante la settimana di Natale sono stati piantati, su un campo di 40mila metri quadri, ben 300mila bulbi di 50 diverse varietà destinati a diventare degli splendidi tulipani, che si potranno ammirare e cogliere dall'ultima settimana di marzo (in base alla fioritura). A breve partirà già la prevendita per acquistare i tulipani da raccogliere e verranno anticipate le attività di intrattenimento e i workshop per adulti e bambini in programma (sarà anche possibile prenotare la giornata in campo con le educatrici di Garden Steflor).

I costi per l'attività di raccolta vanno da 4,50 euro a persona, per l'acquisto di due tulipani e l'accesso al campo durante la settimana, a 5 euro per lo stesso pacchetto ma nel weekend. Previsti inoltri sconti famiglia (e i bambini sotto gli 80 centimetri possono accedere al campo con i tulipani dei genitori).

"In caso di pioggia - precisano gli organizzatori - il campo rimarrà aperto, consigliati una giacca impermeabile e stivaletti. I cani possono entrare, ma devono essere portati sempre al guinzaglio e, se di taglia grossa, muniti di museruola. Passeggini e carrozzine possono accedere al campo, però bisogna tener conto che si tratta comunque di un terreno agricolo dove può essere difficoltoso attraversare i filari".