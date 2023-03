Università San Raffaele: "Un nuovo campus universitario entro il 2027"

Un nuovo campus universitario a Sesto San Giovanni entro il 2027. Ad annunciarlo l'Università Vita e Salute San Raffaele durante la cerimonia inaugurale dell'anno accademico, che ha visto la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il nuovo spazio dedicato a studentesse e studenti dovrebbe sorgere nella aree ex Falck di Sesto San Giovanni. "Non ci sono dettagli - ha spiegato il rettore Enrico Gherlone -. La tempistica, se dovessimo partire, è 2027 minimo. Ma bisogna vedere se ci fanno partire", poiché, nel caso i lavori dovessero iniziare, "è tutto pronto". Il progetto, che era stato avviato nel 2021, riguarda 70mila metri quadri, di cui 20mila destinati ai centri di ricerca, per un totale 5mila studenti ospitati.

"Ci vogliono permessi", ha continuato il rettore, facendo riferimento al fatto che mancherebbero. "Noi al momento siamo a posto e ci siamo organizzati anche per i 750 studenti" che frequenteranno medicina e chirurgia dall'anno prossimo (2023/2024) e verranno gestiti tra la sede storica e i nuovi edifici affittati a Milano 2. Rispetto alle previsioni, quindi, si tratterebbe di circa un anno di ritardo.

"Certo, dovevamo partire adesso praticamente", ha proseguito Gherlone. "So che il progetto è in divenire, so che non è stato eliminato e so che c'è la ferma intenzione di farla ma non ho date né niente". "Dal 2018 - ha affermato il vicepresidente del gruppo ospedaliero San Donato, Paolo Rotelli -, abbiamo intrapreso un cammino con il quale puntiamo a diventare la 'Oxford' italiana. Questo vuol dire ampliare l'offerta formativa, sia in termini di numero di posti che di ambiti. Ma vuol dire anche investire in spazi. Se vogliamo essere una piccola Oxford, abbiamo bisogno anche di un campus che sia ambizioso. E chiaramente questa è una cosa che nei prossimi anni andremo a costruire. L'obiettivo è che per il 2026-2027 il campus sia operativo". "Il campus - ha aggiunto Rotelli - è per 5mila studenti, ma noi siamo ambiziosi e continuiamo a crescere. Stiamo dunque aspettando uno o due anni di assestare il numero degli studenti, capire dove si va esattamente, in modo da non andare a costruire qualcosa che poi andrebbe ampliato immediatamente dopo".