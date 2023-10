Passerelle pedonali e tanto verde: il nuovo campus umanistico della Statale a Città Studi

Padiglioni connessi con passerelle pedonali coperte. Più verde fruibile. Più di 2.600 posti nelle aule. E vari corsi umanistici e politico-sociali. È la 'fotografia' del nuovo campus dell'Università Statale di Milano in via Celoria 10, dove saranno trasferiti i corsi del dipartimento di Beni Culturali e i corsi di area economica, politica e sociale. Parte in questi giorni il cantiere per trasformare quello che è stato il primo nucleo scientifico dell'ateneo, mentre le facoltà scientifiche si trasferiranno a Mind (ex Expo). Poche settimane fa è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Statale e il Comune di Milano, per confermare la vocazione universitaria del quartiere.

Nel nuovo campus si trasferiranno i corsi di laurea dell'ambito dei beni culturali (con le attività di ricerca), mentre verrà dismessa l'attuale sede di via Noto (zona Ripamonti). E a Città Studi troveranno spazio anche alcuni corsi della facoltà di Scienze Politiche e Sociali, attualmente in via Conservatorio, e le attività post-laurea (master e corsi di perfezionamento). Si trasferiranno a Città Studi il Centro Apice (Archivi della parola, dell'immagine e della comunicazione editoriale) e il Museo antropologico.

Passerelle e verde

Il progetto architettonico è firmato da Ottavio Di Blasi (Odb&Partners). I dieci edifici saranno collegati da passerelle pedonali coperte che consentiranno di superare il 'limite' dei padiglioni separati. Saranno razionalizzati gli spazi aperti e il verde, che verrà incrementato (da 3.116 mq a 5.846 mq) riducendo i parcheggi riservati all'interno dell'area. Il campus avrà un migliore comfort generale e migliori costi di gestione. Si estenderà per circa 25mila mq, con 2.617 posti nelle aule didattiche e 228 posti nei laboratori didattici. Ci sarà anche un auditorium da 250 posti.

"Sono particolarmente orgoglioso dell’avvio di questo cantiere", ha commentato Elio Franzini, rettore della Statale: "Al compimento dei suoi cento anni l’ateneo è impegnato in un complesso e certo ambizioso processo di riorganizzazione e sviluppo che avrà importante ricadute sul futuro di Milano, del nostro territorio e dei tanti studenti che - grazie a una scelta non facile, ma della quale vado particolarmente fiero - continueranno ad animare anche questi viali, che sono e resteranno i luoghi dove la nostra storia è iniziata".

"Insieme all’Università Statale, abbiamo mantenuto la promessa di confermare, nell’ambito della sua riqualificazione, la vocazione universitaria del quartiere Città Studi, primo storico nucleo scientifico dell’ateneo", ha aggiunto Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana: "E questo in concomitanza con il trasferimento delle facoltà scientifiche nel campus di prossima costruzione in Mind".

"Il nostro progetto trasformerà il vecchio complesso a padiglioni di Città Studi in un moderno campus urbano capace di fare avanzare la Statale di Milano nel ranking internazionale delle facoltà umanistiche", ha aggiunto Ottavio Di Blasi, l'architetto che ha progettato il campus: "Il restauro degli edifici antichi si affiancherà alla creazione di nuove architetture contemporanee. Ciò è coerente con l’ideale umanistico che punta a far convivere il rispetto del passato con la capacità di proiettarsi in avanti verso il nuovo; l’antico con il moderno".