Campusx apre a Milano il più grande studentato della città: oltre 1.000 posti letto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

CampusX, società leader nel settore dello Student Housing e controllata da Ernesto Albanese e Stefano Tanzi, aprirà nel 2023 a Milano la più grande residenza universitaria della città, nella zona Bovisa. Si tratta di un importante sviluppo da 948 camere e 1092 posti letto, articolati su due edifici gemelli per una superficie totale di circa 26.500mq. La struttura, destinata ad ospitare sotto il brand CX Place anche ricercatori e young professionals, nasce da un’iniziativa di Juri Camoni tramite la Holding A-thena. CX Place Milan Bovisa sarà il secondo Student Housing più grande d’Italia dopo il CX Place Rome Tor Vergata e sarà l’unico in Italia a poter vantare la certificazione LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design), il sistema di classificazione degli edifici green più utilizzato al mondo. Lo sviluppo darà quindi particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica degli elementi tecnologici e costruttivi, caratteristiche che si aggiungeranno ai servizi che all’interno di tutti i CX Place vengono offerti agli studenti sempre in ottica di sostenibilità. Il progetto architettonico, redatto da un team di professionisti, coordinato dal Prof. Marco Facchinetti in virtù della convenzione con il suo laboratorio di ricerca del Politecnico di Milano, prevede la realizzazione di spazi moderni e all’avanguardia con ampie aree verdi, attrezzature sportive, giardini pensili, cucine, play zone e aule studio. Un format ibrido di stampo internazionale, in linea con la nuova brand identity di CampusX. Il CX Place Milan Bovisa verrà inaugurato nel 2023 e servirà il Politecnico di Milano - Campus Bovisa La Masa con Il nuovo polo dell’Università degli Studi di Milano all’interno di MIND (Milano Innovation District). Samuele Annibali, CEO di CX: “Aprire a Milano un campus con oltre 1.000 posti letto significa per CampusX replicare l’esperienza di successo già sperimentata a Roma con il grande CX Place Rome Tor Vergata (1350 camere). CampusX si conferma quindi specialista nella gestione di residenze di grandi dimensioni che rappresentano al meglio il business model ed i valori del nostro brand fondati sull’offerta a prezzi sostenibili di spazi moderni e funzionali dove favorire la nascita di community di giovani di diverse estrazioni culturali e sociali. Il CX Place Milano Bovisa è una dei tre CX Place che abbiamo in programma di sviluppare a Milano, confermando così l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 i 10.000 posti letto”.