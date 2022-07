La Regione Lombardia "vola" sui social network e pensa a TikTok

Boom su Instagram e altri social network per Regione Lombardia negli ultimi due anni. Secondo l'assessore alla comunicazione e ai giovani, Stefano Bolognini, è il frutto di "una nuova strategia di comunicazione digitale" impostata per "avvicinare l'istituzione al cittadino" e anche di raggiungerlo in modo maggiormente mirato. Soprattutto verso i più giovani.

Secondo uno studio nazionale ("DeRev 2021"), la Lombardia è la regione italiana che si comporta "meglio" in termini di comunicazione istituzionale sui social. I numeri dicono che la community è arrivata, nel 2021, a 571mila follower complessivi, con un tasso di engagement del 9,3%. I canali istituzionali della Lombardia sono stati in crescita in tutti i social. Dal 2020 al 2021, in particolare, la crescita è stata del 161% su Instagram, del 36% su Youtube, del 28% su Linkedin, del 23% su Facebook e del 12% su Twitter.

Le dirette streaming

Ma qual è la strategia in sintesi? "Piattaforme innovative, campagne sempre più multicanale e attenzione ai diversi target rappresentano gli strumenti più importanti attraverso cui vogliamo promuovere un dialogo strutturato e di ascolto tra il cittadino e le istituzioni, capace di informare e comunicare in modo efficace", spiega Bolognini facendo anche qualche esempio, come le modalità di storytelling sperimentate. Ad esempio le dirette streaming e le conferenze stampa dal vivo durante la pandemia covid ("per mesi uno dei pochi strumenti in grado di veicolare una comunicazione diretta e senza filtri verso i cittadini"). E poi le campagne social, come #piùsiamoprimavinciamo, partita ad aprile 2021 per supportare l'avvio definitivo del piano vaccinale di massa. Ed anche "Con Il vaccino puoi", dedicata ai giovani dai 12 ai 20 anni, con l'obiettivo di promuovere le vaccinazioni anche tra le nuove generazioni.

Campagne mirate ai giovani

E, per il futuro, la Lombardia si pone l'obiettivo di avvicinarsi sempre più agli under 35. E' pensata ai 15-34enni l'iniziativa "Generazione Lombardia", con un profilo Instagram a loro dedicato. Non manca TikTok, con la campagna "Ok Hai Regione": sei creator popolari sul social network hanno raccontato l'importanza di aderire al manifesto "Generazione Lombardia", documento scritto dai giovani che mette nero su bianco le loro aspettative e le loro proposte per il futuro. "Una comunicazione - conclude Bolognini - che ha ottenuto ottimi risultati, con oltre 5,5 milioni di impression presso il target di riferimento e circa 10mila click sulla "call to action" che rimandava alla landing page del Manifesto "Generazione Lombardia"".