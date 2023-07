Tutti contro la cancellazione del bus 73. E il Comune di Milano promette "riflessioni"

Commissione mobilità dedicata alla limitazione della linea 73, a Milano, mercoledì pomeriggio. L'ha convocata il presidente Carlo Monguzzi (Europa Verde) che, già nei giorni scorsi, aveva protestato contro la decisione di Atm e del Comune di Milano di cancellare il tratto dell'autobus 73 tra Linate e il centro cittadino, in concomitanza con l'apertura di due nuove fermate (fino a San Babila) di M4, avvenuta il 4 luglio. Per Monguzzi "un errore gravissimo a cui bisogna porre rimedio in fretta. I cittadini vanno ascoltati prima di prendere i provvedimenti".

Il problema che si è creato è presto detto: tra corso XXII Marzo e viale Corsica, ora c'è soltanto una linea Atm: il tram 27, che però è impossibile da prendere per persone con carrozzina o comunque disabilità motoria. La M4 'corre' più a nord, nell'asse Argonne-Plebisciti-Indipendenza, e le fermate del metrò sono in ogni caso più distanziate rispetto a quelle della 73, ora limitata al tratto San Felice-Linate con il nuovo nome 973.

"Viene a mancare un supporto per le categorie fragili", ha affermato in commissione Sebastiano Gravina, portavoce del comitato XXII Marzo: "Inoltre nella zona ci sono strutture socio-sanitarie e centri per disabili, e 1.500 famiglie che vivono nelle case popolari, la maggior parte anziani o con disabilità. E il punto più vicino in cui possono prendere la metropolitana è a 700 metri. Tra gli interventi quello di Andrea Rossi, colonnello dell'aeronautica, che ha sottolineato che, presso l'aeroporto militare, lavorano 600 persone e ci sono 60 alloggi per single e 160 per le famiglie, aggiungendo che "il disagio per noi è stato grande".

I consiglieri comunali intervenuti durante la commissione si sono tutti espressi contro la decisione di sopprimere il tratto urbano della 73. "Comune e Atm devono spiegare quanto risparmiano col taglio della linea bus, considerato che sbandierano di aver potenziato gli altri servizi bus e tramviari paralleli al vecchio percorso o alternativi", ha affermato in commissione il capogruppo della Lega Alessandro Verri.

"Se Milano vuole ridurre il traffico privato e potenziare il trasporto pubblico, tagliare una linea Atm come la 73 va in direzione esattamente contraria. Metropolitane e mezzi di superficie offrono servizi diversi e rispondono a esigenze diverse; il percorso della 73 è peraltro diverso da quello della M4. Puntare sulle metropolitane riducendo contestualmente la capillarità del trasporto pubblico di superficie è una scelta sbagliata e dannosa", ha aggiunto Enrico Fedrighini della Lista Sala, secondo cui una commissione sul tema sarebbe stata da fare prima, e non dopo la scelta.

"La decantata Milano in 15 minuti della giunta Sala è un bluff, come lo è la partecipazione dei cittadini alle scelte", ha detto Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia. "Bene la nuova M4, ma ci sono zone grigie su cui fare luce. Riposizioniamo il servizio, non dico uguale a prima, ma ci si metta a lavorare per soluzioni immediate", ha aggiunto Rosario Pantaleo del Pd. Per il Comune di Milano ha parlato Stefano Riazzola, direttore della Direzione Mobilità, secondo cui possono esserci margini di correzioni: "Possono essere prese in considerazione delle modifiche. Insieme ad Atm e agli uffici preposti faremo delle riflessioni", ha promesso.