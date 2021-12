Boom di cancellazioni in hotel: "Rischio ondata licenziamenti"

"Un'ondata di licenziamenti" potrebbe essere scatenata dalle cancellazioni negli alberghi della città a causa dell'aumento dei contagi provocato dalla variante Omicron. Questo l'allarme lanciato da Atr Milano, l’associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti.

“Capiamo la necessità delle ulteriori restrizioni per l’avanzata della variante Omicron - spiega il presidente di Tr, Rocco Salamone, il quale punta il dito contro il decreto festività - ma punire indistintamente vaccinati e non con la chiusura delle piazze e delle discoteche ci ha portato anche una prevedibile ondata di cancellazioni delle prenotazioni per il Capodanno: è abbastanza logico che togliendo alle persone la possibilità di festeggiare, queste poi preferiscano organizzarsi diversamente”.

Secondo i dati di Atr le cancellazioni nelle settimana del Capodanno a Milano hanno toccato una media vicina al 70%: si salvano solo gli hotel con ristorante che possono offrire cenone e pernottamento. Il nuovo decreto che estende il green pass rafforzato dal 10 gennaio a trasporti, hotel, fiere e congressi rende la situazione critica anche per i mesi a venire.

“La situazione sta diventando insostenibile anche perché già da alcune settimane notiamo un blocco delle prenotazioni per i mesi invernali - prosegue Salamone - le persone sono scettiche sulle possibilità di viaggio, temono ulteriori restrizioni e quindi preferiscono attendere anche se sono supervaccinate. A questo si aggiungono altre problematiche come il rinnovo della Cig, la cassa integrazione in deroga che è arrivata alla scadenza del 31 dicembre con tante promesse ma nessun atto pratico. Se dicembre è stato il mese delle cancellazioni, di questo passo gennaio sarà il mese dei licenziamenti”.