Materazzi e Signorini, Acampora e Fraintesa: i primi nomi per l'Ambrogino d'Oro

Mercoledì 3 novembre, a mezzanotte, scade il termine per consiglieri comunali e assessori per presentare le candidature all'Ambrogino d'Oro 2021. In palio 15 medaglie d'oro e 20 attestati di benemerenza. La cerimonia è attesa, come sempre, il 7 dicembre al Teatro Dal Verme. La scadenza quest'anno è stata leggermente posticipata per permettere di avanzare candidature anche ai consiglieri comunali neo eletti dopo il voto del 3-4 ottobre.

Come sempre le candidature iniziano ad emergere 'nei corridoi'. Tra queste, quella della blogger Fraintesa, al secolo Francesca Barbieri, morta a 38 anni per un tumore al seno, che raccontò con coraggio la sua battaglia anche attraverso i viaggi. Per lei anche un murale a Milano. Il suo nome è stato proposto dal capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi.

Nella rosa dei candidati anche Tommaso Claudi, trentenne diplomatico del consolato italiano a Kabul, l'ultimo del personale straniero a rimanere nella capitale afghana ad agosto dopo la conquista del potere da parte dei talebani. Ha sempre vissuto a Milano dove si è diplomato (al Leonardo da Vinci) e laureato (alla Cattolica). Candidatura proposta in questo caso dal Pd (Alessandro Giungi e Lamberto Bertolé).

Spazio, poi, ai volti noti. Come l'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Marco Materazzi e il conduttore Alfonso Signorini (candidati dal forzista Gianluca Comazzi), l'attore Renato Pozzetto (candidato da Andrea Mascaretti di Fdi), il filosofo Stefano Zecchi (candidato da Chiara Valcepina di Fdi). In rosa, proposti da Luca Bernardo, anche Nicole Berlusconi per la sua Onlus Progetto Islander sul recupero dei cavalli abbandonati, e Vanni Oddera, pioniere della moto-terapia per i bambini. E tra i candidati anche Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, candidato dal neo consigliere del Pd Daniele Nahum insieme a Roberto Jarach, presidente del Memoriale per la Shoah.