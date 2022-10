Da Cappato all'artista Cattelan, fino a Pioli: chi sono i candidati all'Ambrogino d'oro

L'attivista Marco Cappato, l'allenatore del Milan Stefano Pioli, l'artista provocatore Maurizio Cattelan, la 'mamma del Leoncavallo' Carmen De Min. Sono solo alcuni dei 119 candidati alla massima onorificenza meneghina. Chiuse, lunedì 17 ottobre, le candidature all'Ambrogino d'oro, che come da tradizione verrà conferito il prossimo 7 dicembre, sant'Ambrogio.

Oltre a Pioli (nome proposto dal capogruppo di Forza Italia Alessandro De Chirico), tra i candidati anche l'attore Diego Abatantuono (su proposta della leghista Silvia Sardone), il cantante Memo Remigi (che festeggia 50 anni di carriera), l'artista Maurizio Cattelan (la cui candidatura è stata avanzata dal forzista Gianluca Comazzi).

Per quanto riguarda le medaglie alla memoria (che nel complesso vede 14 candidati) sono stati avanzati i nomi del filosofo scomparso lo scorso giugno, Giulio Giorello, del presidente del Milan Piero Pirelli, che fece costruire lo stadio Meazza nel 1926, e del fondatore di Comunione e liberazione don Luigi Giussani. Altre candidature, ancora, riguardano il giornalista Paolo Del Debbio, l'attore Ricky Tognazzi, il chirurgo pediatrico del Policlinico Ernesto Leva, il professore universitario Stefano Zecchi, l'agenzia stampa Mia News, l'Ordine dei consulenti sul lavoro e gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera.

Dal centrosinistra arrivano le candidature per l'ex prefetto Francesco Paolo Tronca e per la giornalista Michela Proietti (Filippo Barberis, Pd), per la ballerina e attrice attivista per i diritti dei disabili Antonella Ferrari, per la magistrata Jole Milanesi, per l'imprenditore Stefano Paschina e e per la prima rettrice dell'istituto dei gesuiti Leone XIII Gabriella Tona. Non solo: ci sono anche Marco Cappato (proposto da Daniele Nahum, Pd), la fondazione Foresta dei Giusti Gariwo Onlus. Medaglia alla memoria, poi, per la 'mamma del Leonca' Carmen De Min (Carlo Monguzzi, Verdi) e per il medico Vittorio Carreri (Enrico Fedrighini, lista Sala).

Tra chi potrebbe vedersi conferita l'ambita onorificenza anche Maurizio Lupi, leader di Noi con l'Italia, il giornalista Alfonso Signorini, la scrittrice Sveva Casati Modignani, il musicista Mauro Pagani. A decidere i vincitori tra tanti candidati, a metà novembre, sarà la commissione consiliare. Le candidature sono complessivamente 240, di cui 119 sono di persone fisiche (32 donne e 87 uomini) e 121 di associazioni, imprese e gruppi.