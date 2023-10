Cutugno, Prada, la Statale, Giulia Tramontano: le candidature all'Ambrogino d'Oro 2023

Più di 200 le candidature presentate dai consiglieri comunali per assegnare l'Ambrogino d'Oro, con la tradizionale cerimonia del 7 dicembre. La speciale commissione giudicatrice sarà convocata a novembre, e sarà composta, come sempre, dall'ufficio di presidenza più i capigruppo del consiglio comunale. Non tutti i consiglieri però hanno rivelato le proprie candidature.

Tra quelle più note, il cantautore Toto Cutugno (scomparso da poco: per lui sarebbe un riconoscimento alla memoria), proposto da Alessandro De Chirico di Forza Italia, e Miuccia Prada, 'regina' della moda, proposta da Gianluca Comazzi, sempre di Forza Italia. Una medaglia è stata proposta anche per l'Università Statale, che compie 100 anni: l'idea è della presidente del consiglio comunale Elena Buscemi (Pd), che con il suo collega di partito Daniele Nahum ha anche proposto un riconoscimento all'associazione Gariwo, quella del Giardino dei Giusti al Monte Stella. Nahum ha proposto anche, alla memoria, una medaglia a Giulia Tramontano, la ragazza uccisa quest'estate dal suo compagno a Senago. Due i giornalisti: Alessandro Sallusti e Pietro Senaldi, entrambi candidati dalla leghista Silvia Sardone, che ha proposto anche il canale social 'MilanoBellaDaDio'.

Altre candidature: l'astrofisica Amalia Ercoli-Finzi (proposta da Filippo Barberis, Pd), il coach di pallacanestro Dan Peterson (da Alessandro De Chirico, Fi), l'editore Andrea Jarach (proposto dai Riformisti per Milano), il cantante Toyn Renis (proposto da Samuele Piscina, Lega), il rapper Marracash (proposto da Alessandro Verri, Lega), la studentessa Ilaria Lamera, leader del 'movimento delle tende' (proposta da Europa Verde) e Franco Nuschese, proprietario del Caffè Milano a Washington, soprannominato 'il ristorante della Casa Bianca' dal New York Times (proposto da Luca Bernardo, ex candidato sindaco di centrodestra).