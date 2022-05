Linda, la cagnolina che ha mandato in tilt la metro a Milano

Si chiama Linda la cagnolina che mercoledì sera ha bloccato la metropolitana M3, la gialla, di Milano. Per salvarla sono stati necessari 40 minuti. La foto del cagnolino e del personale Atm che l'ha recuperata è stata pubblicata dalla pagina Facebook Tranvieri di Milano.

L'animale era scappato e si era infilato in galleria ed era rimasta incastrata sotto il carrello di un vagone. Atm è stata costretta a sospendere la circolazione dei treni nella tratta tra Maciachini e Sondrio, in entrambe le direzioni. "M3: un cane entrato in galleria ci ha costretto a sospendere la circolazione tra Maciachini e Sondrio. I treni sono rallentati anche sul resto della linea. Seguono aggiornamenti", aveva scritto l'azienda mentre intervenivano le squadre della security di Atm e le forze dell'ordine per le operazioni di recupero.

Nella tratta interessata dal blocco della circolazione sono stati intanto istituiti i bus sostitutivi. Un episodio del tutto simile era accaduto a Roma, sempre in metropolitana, martedì 3 maggio.