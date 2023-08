Il canestro milanese diventato 'famoso' sui social: "Entra di diritto nella storia"

Il tabellone un po' così, i "piedi" fissati sempre un po' così. C'è un canestro a Paderno Dugnano, nel Milanese, che nelle ultime ore è diventato più che famoso sui social, tra gli appassionati di basket. Tutto merito della pagina Facebook "La giornata tipo" - canale social che racconta con ironia e fantasia il mondo della palla a spicchi - che ha reso i giusti onori al canestro meneghino, che pare si trovi nel cortile di un condominio da anni.

"A Paderno Dugnano hanno montato un nuovo canestro. Un canestro che entra di diritto nella storia", si legge in un post. E in effetti le particolarità non sono di poco conto. La struttura è infatti sistemata in un giardino oltre un muretto - non proprio il massimo per rimbalzi e affondi in area -, e la tabella è montata al contrario. Ultima chicca: un barbecue a pochi passi, sullo sfondo.

"Il fissaggio sicuro nell'erba, il muretto comodo per infortuni con non meno di 20 mesi di prognosi, il barbecue per chi sta in panchina, e il tabellone montato alla rovescia, sono tocchi di classe incredibilmente straordinari", scherzano da "La giornata tipo".

Il post ha raccolto oltre 10mila like e quasi mille commenti in poche ore. E tra chi si lascia andare a sorrisi e battute, c'è chi ricorda che in fondo "l'importante è giocare".