Cibo gratis per un anno ai milanesi che adottano un cane anziano

No ai cuccioli comprati come regalo e poi abbandonati quando sono adulti. Sì alle adozioni di cani, soprattutto se anziani: per incentivarle la Lega nazionale del cane anche quest'anno per Natale lancia la campagna 'adotta un nonno', che permette a chi accoglierà in casa un animale senior di avere una fornitura gratuita di cibo per un anno.

L'adozione dei cani dai 10 anni in su - come quello della foto, Lapo, in cerca di una famiglia dopo che la sua padrona è morta e lui è finito in canile - è una missione speciale, interamente dedicata ai veterani dei canili, ai cani che almeno una volta nella vita dovrebbero conoscere il calore di una casa. Ed è ormai un appuntamento fisso per Lndc Animal Protection che, anche quest’anno, ha il piacere di collaborare con Nutrix Più per fare un regalo davvero unico ai cani più bisognosi e che aspettano il loro momento da una vita.

I rifugi dell’Associazione da nord a sud del nostro Paese, ogni giorno, accolgono decine e decine di cani con la triste consapevolezza che alcuni di loro, soprattutto per età, sono spesso destinati a rimanere in canile a vita senza mai provare l’affetto e il calore di una vera famiglia. Ma è scoraggiante pensare che per i tanti vecchietti ospiti dei canili italiani non ci sia più nulla in cui sperare. Ed è a loro che Lndc Animal Protection e Nutrix Più hanno dedicato questa iniziativa speciale: a partire dal 1 dicembre 2022, sino al 31 gennaio 2023 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di Lndc Animal Protection, come quello di Segrate (Milano), l’azienda metterà a disposizione gratuitamente per un anno una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante e facilitare le famiglie nella sua conservazione.

Obiettivo dell'iniziativa è dare un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà accogliere nella propria casa un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore. "Ecco perché, se avete intenzione di accogliere un cane in casa, vi invitiamo a pensare a questa opportunità - scrive Lndc -. Chiunque abbia adottato un cane adulto, può testimoniare che anche loro sono capaci di affezionarsi almeno quanto un cucciolo, o forse anche di più. Anche un 'nonnino' può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia. Adottare un cane anziano vuol dire dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. Un gesto di puro e vero amore affinché questo Natale e l’anno che verrà siano davvero all’insegna dell’amore e della solidarietà".

"Nei canili italiani ci sono già ben oltre mezzo milione di cani - chiosa l'associazione - ognuno di loro attende una nuova famiglia: adottate, non comprate! Per visitare il rifugio più vicino, cerca la sezione Lndc Animal Protection della tua zona su lndcanimalprotection.org".