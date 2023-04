La sede della Statale in cui si potrà andare al lavoro col proprio cane

I cani potranno entrare all'Università Statale di Milano, in orario lavorativo, insieme ai loro proprietari, dal personale tecnico agli assegnisti di ricerca, dai dottorandi ai borsisti. Succede alla sede di Lodi, e precisamente nel dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. Per due anni è stata effettuata una sperimentazione, al termine della quale il dipartimento ha attivato un accordo interno.

Chi lavora in dipartimento e vuole portare il proprio cane in sede, deve fare domanda e ottenere l'autorizzazione. Secondo quanto viene riferito, 40 dipendenti hanno presentato la richiesta o hanno già ottenuto il via libera. L'iniziativa è stata promossa dai docenti Clara Palestrini e Gustavo Gandini. Per metterla in pratica è stato redatto un regolamento, in modo da garantire anche chi non gradisce l'idea di avere un cane in dipartimento.

Per poterlo portare è necessaria l'iscrizione all'anagrafe degli animali d'affezione e la stipula di un'assicurazione, oltre a un certificato di buona salute (del cane) e un percorso formativo (per il proprietario), al termine del quale si consegue una specie di patentino istituito a livello nazionale. Il cane inoltre non dovrà mostrare aggressività e non dovrà disturbare gli altri dipendenti. La presenza del cane dovrà essere segnalata sulla porta degli uffici, che sarà chiusa a chiave se il proprietario esce lasciando l'animale all'interno.

"Esempio di corretta convivenza"

Il direttore del dipartimento, Mauro Di Giancamillo, ha spiegato che "esiste una sempre maggiore sensibilità nei confronti della possibilità di portare i propri cani con sé al lavoro. Abbiamo pensato di rendere costruttiva dal punto di vista educativo e formativo questa iniziativa, realizzata proprio nel dipartimento che, all'interno della Statale, lavora con gli animali. Intendiamo rappresentare un esempio di corretta convivenza, formazione, innovazione, rispetto delle regole, del benessere e della sensibilità di uomini e animali".