Cagnolini feriti nelle aree verdi a Milano: "Il comune risarcisca i proprietari"

Erba alta, animali feriti. Il consigliere comunale di Milano, Samuele Piscina, ha presentato giovedì un ordine del giorno in consiglio per chiedere che il comune istituisca un fondo per risarcire i proprietari dei cani rimasti feriti nelle aree verdi comunali, tra cui quelle in cui l'erba è alta dopo che l'amministrazione ha deciso di ridurre gli sfalci per favorire la biodiversità.

"Il mancato sfalcio delle aree verdi e delle aree cani presenti nella nostra città sta creando non pochi problemi di salute agli amici a 4 zampe, con il conseguente esborso di migliaia di euro dal veterinario per i loro padroni. Per questo motivo oggi ho presentato un ordine del giorno in consiglio comunale che chiede di istituire annualmente un fondo per risarcire i proprietari dei cani che abbiano subito danni alla salute causati forasacchi, zecche o altri problemi causati dall’incompetenza di chi amministra la nostra città”, le parole di Piscina, che è anche segretario provinciale della Lega.

“Il mancato sfalcio delle aree verdi da parte dell'amministrazione comunale determina il proliferare delle zecche, delle zanzare che causano la leishmania, una malattia trasmissibile dalla puntura dell’insetto, e dei forasacchi, graminacee molto pericolose per i cani che possono rimanere feriti anche gravemente e perfino rischiare la vita a causa delle conseguenti infezioni. L’ultimo di una lunga lista ad aver contratto l’infezione alla zampa a causa di un forasacco conficcato è stato Miele, uno stupendo barboncino che stava semplicemente camminando in un’area verde del Parco Adriano. Non un’area a sfalcio ridotto tra

quelle indicate dalla giunta di sinistra, ma un’area totalmente dimenticata dalla mala gestione cittadina", ha continuato il consigliere leghista.

“Evidentemente manca una presa di coscienza da parte dell’assessore Grandi che non si rende conto o non è interessata ai problemi di salute che sta causando soprattutto ai cani milanesi. Proprio l’altro giorno il comune, nonostante abbia portato in aula le foto del cagnolino Miele, ha difeso mezzo social la linea dell'assessore con un post in cui evidenzia quelli che ritengono benefici del mancato sfalcio del verde in città. Nessuna parola è stata però riportata sulla tutela degli animali, delega anch’essa di competenza dell’assessore Grandi nonostante dal suo insediamento non se ne sia mai occupata, evidentemente per disinteresse", il j'accuse di Piscina.

“La tutela dei nostri amici a 4 zampe deve essere una priorità del comune di Milano. È inaccettabile che, per risparmiare qualche euro con la scusa dell’attenzione all’ambiente, venga messa a repentaglio la vita e la salute di migliaia di cani sul territorio milanese. È quanto meno doveroso - ha concluso - che si preveda una modalità di risarcimento per i proprietari che saranno sempre più costretti a ricorrere a cure veterinarie dispendiose".