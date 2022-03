I cani e gatti salvati dalla guerra in Ucraina e arrivati a Milano

Sono arrivati giovedì pomeriggio a Milano i 43 cani e i 7 gatti salvati in Ucraina, prelevati al confine dall'Enpa. Si tratta di animali salvati dai volontari a Kyiv, trovati da soli nelle case o presso le abitazioni. Nonostante il coprifuoco e i bombardamenti, i volontari sono riusciti a recuperare questi animali, i cui proprietari non erano riusciti a portarli in salvo o, magari, sono morti. Sono tutti microchppati: "Avevano una vita e una casa", il commento della presidente di Enpa Carla Rocchi: "La guerra li ha privati di tutto, noi ridaremo loro la vita che meritano". I volontari che li hanno recuperati hanno poi contattato l'Enpa, che ha organizzato una missione di recupero a cui ha partecipato anche un veterinario di Rovigo con i suoi collaboratori.

La traversata è durata tantissimo ed è stata difficoltosa soprattutto in Ucraina, a causa anche dei tanti check point, nonché delle lunghe attese. L'Enpa li ha recuperati al confine e li ha portati a Milano per poi collocarli all'Enpa di Monza, all'Enpa di Val della Torre, all'Asilo del cane di Palazzolo Milanese, allo Uai di Milano e a Vita da Cani Onlus.

Il prossimo passo è quello di seguire l'iter di osservazione sanitaria previsto dalla legge, con relativa quarantena, dopodiché questi animali potranno essere adottati. "Purtroppo ci sono anche i rimasti indietro", commenta Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa: "Per loro ci siamo e continueremo ad esserci. Stiamo lavorando per dare il nostro contributo in questa terribile emergenza muovendoci su più fronti: dall’invio di aiuti concreti, all’accoglienza degli animali provenienti dall’Ucraina, ad operazioni di concerto con le istituzioni".

Video (Enpa) - i cani all'arrivo in Italia