Sfruttati per chiedere l'elemosina: la Locale salva 5 cagnolini

Probabilmente sarebbero stati utilizzati per chiedere l'elemosina, ma fortunatamente sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia locale di Rho. E adesso cercano un padrone che li accudisca e li coccoli. 5 cani sono stati tratti in salvo dagli agenti del comando di Corso Europa nella mattinata di mercoledì 11 gennaio.

I cani, come reso noto dal comando Savarino, si trovati in via Torino a Rho, nei pressi del vecchio cotonificio Muggiani, dove si trova un accampamento abusivo costituito da due baracche alquanto precarie. All’interno sono stati trovati due uomini di nazionalità romena e 5 cani (tra cui quattro cuccioli), verosimilmente gli stessi impiegati nella questua con animali messa in atto nel centro di Rho e in altre località.

Gli agenti hanno chiesto l’intervento del personale del canile sanitario di Sedriano “Azienda Cascina Nuova”, per poter affidare alla struttura i 5 cani. Sono scattate sanzioni amministrative nei confronti delle due persone, presunte proprietarie degli animali, per le violazioni al regolamento sulla tutela degli animali in vigore nel comune di Rho.

I cani "sono privi di microchip ed erano mantenuti in condizioni precarie, come anche altri due quattrozampe che di recente erano stati sottratti a chi li sfruttava per la questua", si legge in una nota del municipio. Quest'ultimi due hanno già trovato casa grazie a persone che li hanno presi in adozione attraverso il canile e li stanno accudendo con cura.