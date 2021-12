Il corso obbligatorio per i milanesi con cani di alcune razze e incroci: quali sono

Un corso gratis per ottenere il patentino da 'proprietario di cani speciali'. Questa l'iniziativa del Comune di Milano che ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e il senso di resposabilità di chi ha in famiglia un molossoide e così evitare anche i tanti, troppi, abbandoni di questi animali nei canili della città.

Oltre a favorire una maggiore conoscenza delle regole che educano alla piacevole convivenza tra cani e cani e tra cani e persone nell'ambiente urbano, il corso, che si svolge online, vuole aiutare i milanesi che hanno amici a quattro zampe a comprenderne meglio le loro esigenze e i loro comportamenti.

Dopo le esperienze pilota dei corsi gestiti direttamente da Comune di Milano tra il 2020 e la primavera 2021, ora la collaborazione tra Ats Veterinaria e amministrazione comunale permette l’avvio di corsi Fad (Formazione a Distanza) gratuiti 'on line', che inizieranno il 15 dicembre e permetteranno di conseguire il patentino per possessori di cani speciali come previsto dall’articolo 8 del Regolamento per il benessere e la tutela animali del Comune di Milano .



“Corsi fondamentali - spiega l’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi - per aumentare le conoscenze pratiche, teoriche e di gestione, nonché il senso di responsabilità che investe i possessori di queste particolari razze canine. Lezioni che aiutano i proprietari a comprendere al meglio le esigenze e i comportamenti del proprio amico a quattro zampe, preparando i proprietari a reagire in maniera pronta ed efficace a tutte quelle situazioni che si possono creare nel confronto del proprio cane con altri animali o persone in ogni contesto urbano. Il patentino è uno strumento utile a rendere i proprietari pienamente consapevoli dell’impegno richiesto e soprattutto è necessario per evitare i tanti abbandoni presso i canili che interessano questa particolare tipologia di cani”.



Per incentivare e facilitare la partecipazione, i corsi sono totalmente on line e concepiti come veri e propri tutorial fruibili in ogni momento da qualsiasi device (pc, tablet e smartphone) per un impegno complessivo di 10 ore al termine delle quali sostenere l’esame per il rilascio del patentino. Il corso sarà disponibile per 60 giorni dal 15 dicembre al prossimo 15 febbraio. I moduli proposti del corso, tenuti docenti e veterinari di grande esperienza, esplorano gli ambiti più svariati del rapporto con il proprio quadrupede.

Quali sono le razze e gli incroci per i quali il corso è obbligatorio

Il corso ha carattere di obbligatorietà per proprietari di cani che si sono resi responsabili di lesioni nei confronti di animali e persone, sottoposti a Ordinanza da parte di Ats, nonché per tutti i proprietari di cani appartenenti alle razze inserite nel Regolamento comunale: American bulldog, Pastore dell’Anatolia, Pastore di Charplanina, Pastore dell’Asia centrale, Pastore del Caucaso, Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull o Pit bull Terrier, Pit bull mastiff, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire, Bandog e molossoidi di grande taglia, Bull terrier, Boerboel, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane lupo italiano e tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.



Per iscriversi al corso è necessario collegarsi a questo link e compilare i campi richiesti. L’iscrizione all’evento formativo sarà subordinata alla verifica dei dati forniti da parte di Ats Milano. Per completare la procedura è necessario inoltre inviare fotocopia del proprio documento di riconoscimento alla mail m.patentinocani@comune. milano.it. Le iscrizioni sono aperte da oggi al 12 dicembre.