Il canile di Milano ha un nuovo gestore

Dopo tre gare andate deserte, finalmente il canile di via Aqulia a Milano (zona Forlanini) ha un gestore. Si tratta di Alessandro Russo, che già gestisce il canile rifugio di Vignate, nella città metropolitana di Milano, per un importo totale poco superiore a un milione e mezzo di euro, fino al 2023.

Lo si apprende da una determina dirigenziale pubblicata sull'albo pretorio del comune di Milano. Le gare precedenti, che prevedevano la suddivisione della gestione del canile (e gattile) in due lotti distinti, con uno stanziamento di più di due milioni di euro in tre anni, erano andate deserte. All'ultima ha partecipato unicamente Russo, a cui il comune di Milano ha affidato solo il primo lotto, quello che riguarda i cani: comprende le attività di custodia e cura dei cani ospitati e la correlata attività amministrativa, nonché la realizzazione di attività d'inserimento dei nuovi ospiti e il recupero e la riabilitazione dei cani, finalizzata all'adozione.

Il lotto comprende anche il trasporto degli animali da e verso le cliniche veterinarie e la pulizia delle strutture e delle aree comuni del canile. Nulla di fatto, dunque, in merito alla parte relativa alla custodia dei gatti in via Aquila.