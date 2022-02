Nessuno vuole gestire il canile-gattile di via Aquila

È andato deserto per la terza volta il bando per l’affidamento dei servizi del Parco canile-gattile comunale di via Aquila a Milano (zona Forlanini). Anche questa volta - come a febbraio e luglio 2021 - non è arrivata nessuna offerta. Il comune aveva previsto uno stanziamento die oltre 2 milioni di euro in 3 anni per garantire la continuità operativa della struttura, ma alla commissione di gara non è arrivata nessuna offerta.

Il bando prevedeva l'assegnazione dei servizi all’interno della struttura di via Aquila 81, suddivisi in due diversi lotti in funzione delle diverse esigenze degli animali ospitati. Nello specifico, il primo lotto riguardava le attività di custodia e cura del benessere della popolazione canina ospitata e le correlate attività amministrative, nonché la realizzazione di attività di inserimento dei nuovi ingressi e di recupero e riabilitazione comportamentale degli ospiti, finalizzata all'adozione dei cani in custodia. Previste anche le azioni di trasporto degli animali da e verso le cliniche veterinarie e la pulizia delle strutture e delle aree comuni del Parco canile comunale.

Il secondo lotto riguardava invece le attività di custodia e cura della popolazione felina e di tutte le attività connesse all'inserimento dei nuovi ingressi e all'adozione dei gatti ospitati presso il padiglione "Gattile" interno al Parco canile comunale. Comprese le attività di custodia e pulizia delle strutture, acquisto di cibo e lettiera per gli animali ospitati oltre alla normale attività amministrativa.