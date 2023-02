Il canone concordato a Milano: 4.700 richieste, solo 1.000 appartamenti disponibili

Sono 191 i contratti di locazione a canone concordato stipulati nel 2022 da Milano Abitare, l'agenzia per l'affitto accessibile del Comune di Milano che offre servizi gratuiti di orientamento, assistenza e intermediazione immobiliare a tutti coloro che - proprietari di un alloggio o alla ricerca di una casa a Milano - sono interessati a un affitto a un canone inferiore a quello di mercato. L'agenzia ha fornito alcune cifre dell'attività dell'anno appena trascorso, il primo di attività, durante la commissione consiliare casa e piano quartieri.

Sono, 30 le abitazioni reperite dai privati (cooperative, fondazioni e privati cittadini), 1.856 le unità di edilizia residenziale sociale mappate, 1.049 i proprietari di immobili che si sono iscritti all’agenzia e sono stati contattati, e infine 4.716 le persone che si sono iscritte in cerca di casa. L'agenzia non fa solo incontrare direttamente domanda e offerta, ma eroga contributi economici. Quelli 'una tantum', di supporto alla stipula dei contratti, hanno ammontato a 139mila euro, mentre per il sostegno alla morosità incolpevole sono stati di 51.900 euro, per i pensionati 73.500 euro, per le ristrutturazioni 53mila euro, quasi 10mila per i giovani e le famiglie e oltre 91mila come misura anti covid.

I dati sono stati poi commentati da Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e al piano quartieri del Comune di Milano, secondo cui occorre cambiare il canone concordato e le sue caratteristiche. "Oggi conviene solo per appartamenti molto grandi e in zone estremamente periferiche", ha affermato l'assessore: "La logica del costo a metro quadro non funziona perché a Milano i primi 50 metri quadri valgono molto di più rispetto ai secondi 50". Secondo Maran, dunque, bisogna passare a una logica per la quale "un monolocale o un bilocale hanno un valore più alto". Uno dei sintomi del mancato funzionamento di questo strumento è il fatto che l'offerta complessiva di immobili da parte dei privati è ferma a 1.049 unità abitative, mentre le richieste sono state 4.716.