Lavori per il rinnovo dei binari in una piazza Milano: i mezzi coinvolti

A Milano è in programma un cantiere per rinnovare i binari in piazza 6 Febbraio. Per questo ci sarà un cambiamento al servizio della linea 19, come scrive Atm sul suo portale.

"Continuiamo a lavorare per rinnovare l’infrastruttura della nostra rete tram, con la posa di nuovi binari in piazza 6 Febbraio. Dal 1° luglio al 30 agosto - scrivono - il tram 19 cambia servizio ed è sostituito dal bus B19 tra Domodossola e largo Quinto Alpini".

Tram 19

Nelle due direzioni, i tram saltano le fermate tra via Domodossola e largo Quinto Alpini. Deviano e passano in corso Sempione, piazza Sempione e via Mario Pagano. La linea è interrotta tra piazza Firenze e piazza Castelli per lavori stradali in piazza Prealpi (informazioni a questa pagina).

Fermate dei bus B19 – mappa del percorso

I bus partono da via Domodossola vicino alla stazione M5. Fermano di fronte alla stazione ferroviaria e poi in piazza 6 Febbraio, via Vincenzo Monti, largo Quinto Alpini e via Bazzoni 14 (dove ferma il bus 68). Da qui ripartono al contrario, seguendo lo stesso percorso.