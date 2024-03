Traffico in tilt in via Gioia per un nuovo cantiere: cosa stanno costruendo

Tra via Sassetti e via Melchiorre Gioia è sorto un nuovo cantiere, ma per chi si sposta in auto e deve fare i conti con il traffico delle ore di punta è un problema. Soprattutto perché ai cittadini non è chiaro di che tipo di lavori si tratti e quando finiranno. In quel punto stanno costruendo una parte di pista ciclabile protetta da marciapiede. Ma il cantiere non è del Comune di Milano. Si tratta, infatti, di un progetto dell'azienda Coima che proprio all'angolo tra Sassetti e Gioia sta realizzando due nuove palazzine, alle quali ha deciso di affiancare un pezzo di ciclabile che unisce due piste preesistenti andando a riempire il vuoto che si era creato per chi si sposta in bicicletta. I lavori sono a scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi ai palazzi di via Pirelli 39 (l'ex edificio comunale), via Pirelli 35 (l'ex palazzo Telecom) e via Gioia 20. Gli interventi, quindi, sono realizzati dai privati e si stima un costo complessivo di circa 8,5 milioni di euro.

Il progetto fa parte di una convenzione siglata nel 2022 tra il Comune di Milano e Coima per la realizzazione di opere urbanistiche nelle vie Gioia, della Liberazione, Cardano, Bordoni e lungo le vie Sassetti e Pirelli. Nello specifico, all'interno del documento è presente il completamento della pista ciclabile tra via De Castilla e via Confalonieri. Secondo i cartelli affissi dalla società fuori dal cantiere, i lavori dovrebbero terminare ad aprile.

Non solo la pista ciclabile. Il progetto prevede anche l'estensione del Parco Biblioteca degli Alberi nella porzione di piazza Einaudi al di là di via Melchiorre Gioia. L'obiettivo qui è quello di puntare a una viabilità lenta e mista con l'ipotesi di chiusura al traffico nei fine settimana a cui aggiungere la ripavimentazione, i nuovi marciapiedi, segnaletica e aree verdi. Nella convenzione è compresa anche la riqualificazione di via Bordoni tra Galimberti e Viviani. Prevista anche la sistemazione di via Pirelli verso la stazione, anche qui, mettendo in sesto marciapiedi e piantumando alberi.