Lavori sul ponte ferroviario di Corso Lodi: come cambia la viabilità

Inizieranno il 13 maggio i lavori per consolidare e impermeabilizzare il ponte sulle ferrovie in corso Lodi. Nel dettaglio il cantiere riguarda l’impermeabilizzazione degli impalcati dei ponti, il risanamento dei giunti, l’impermeabilizzazione delle solette, il rifacimento della sovrastruttura stradale, la realizzazione di un idoneo sistema di smaltimento delle acque dalla piattaforma stradale, nonché tutte le opere sulle rampe per consentire l’intervento.

Le opere rappresentano la prosecuzione e il completamento degli interventi di risanamento già realizzati da Rfi nel corso del 2021 sulle parti strutturali del ponte ferroviario (impalcati, pile, spalle, appoggi e tutto quanto occorre per garantire la funzionalità di progetto del manufatto).

L’importo complessivo dei lavori di consolidamento, la cui durata prevista è di 6 mesi, è di circa 530mila euro. Per garantire la percorrenza di corso Lodi nelle due direzioni di marcia durante tutta la durata dei lavori, gli operai lavoreranno a fasi alterne, rendendo transitabile ai veicoli il parterre centrale, al momento occupato dalla pista ciclabile, durante le lavorazioni sulle corsie stradali laterali.