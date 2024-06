Cantieri per l'apertura della metro M4: cambiano alcune linee dei bus

Sono in corso alcuni cantieri di riqualificazione in via Lorenteggio, via California, piazza Frattini e via Foppa legati all’apertura della M4. Le linee 98, 50, 64 e 68 cambiano servizio fino al termine dei lavori, ha informato Atm.

Bus 98, 50, 64 e 68: cambiamenti al servizio

Bus 98, dal 1° luglio

La linea si divide in due e fa servizio su queste tratte separate:

La fermata di piazza Frattini è sospesa. In alternativa:

Tratta Lotto-via D’Alviano

I bus fanno normale servizio tra il capolinea Lotto e la fermata D’Alviano/Tuberose. Poi girano in via Soderini e fermano dopo via D’Alviano. Da qui partono verso Lotto passando in via Fezzan, viale Caterina da Forlì e piazza Bande Nere. Da qui seguono il percorso di sempre. Non fanno la fermata D’Alviano/Soderini.

I bus fanno servizio tra il capolinea Famagosta e la fermata provvisoria in via Giambellino, dopo via Brunelleschi. Verso Famagosta, partono dalla fermata provvisoria in via Giambellino, prima di via Brunelleschi. Non fanno la fermata di via Brunelleschi.

verso Famagosta, andate alla fermata in via Giambellino, prima di via Brunelleschi.

Per spostarsi tra una tratta e l’altra

Da Famagosta, per andare verso Lotto, scendete alla fermata provvisoria in via Giambellino dopo via Brunelleschi e andate alla fermata di via Soderini, dopo via D’Alviano

Da Lotto, per andare verso Famagosta, scendete alla fermata in via Soderini dopo via D’Alviano e andate alla fermata in via Giambellino, prima di via Brunelleschi

Bus 50, fino al 30 giugno

Verso Cairoli M1: dopo la fermata di largo Fatima, i bus saltano la fermata via dei Giacinti/via dei Gigli. Fermano in via Lorenteggio/Primaticcio e via Lorenteggio/via Primule. Poi saltano le fermate tra piazza Frattini e piazza Vesuvio, da dove tornano al normale percorso fino al capolinea. In piazza Frattini, i bus fermano alla stessa fermata della linea 98, all’inizio di via D’Alviano. Dà lì passano in via Soderini, piazzale Tripoli, via Sardegna, via Luchino del Maino, via Costanza, via Boni e via Egadi.

Verso Lorenteggio: i bus saltano le fermate in via dei Giacinti. In alternativa, usate le fermate di Lorenteggio/Primaticcio e largo Fatima. La fermata via Foppa/via Washington è spostata più avanti, all’altezza del civico 102 di via Washington.

Bus 50, dal 1° luglio

Verso Cairoli M1: i bus fanno normale servizio fino alla fermata largo Fatima. Poi, in via Lorenteggio all’altezza di largo Gelsomini, deviano e passano in via Primaticcio, via Soderini, viale Etiopia, piazza Tripoli, via Sardegna. Da lì fanno il percorso di sempre. Saltano le fermate da largo Fatima a piazza Vesuvio.

Verso Lorenteggio: i bus fanno normale servizio fino alla fermata piazza Vesuvio. Poi, invece di girare in via Loria, passano in via Boni, via Costanza, via del Maino, via Sardegna, piazzale Tripoli, via Caterina da Forlì, via Fezzan, via Soderini, via Primaticcio e via Lorenteggio. Da lì fanno il percorso di sempre. In via Washington, i bus fermano all’altezza del civico 102, dopo via Foppa. Saltano le fermate da piazza Vesuvio a via dei Giacinti/via dei Gigli.

Bus 64, fino al termine dei lavori

In entrambe le direzioni, i bus deviano e saltano le fermate in via dei Giacinti. Passano da via Lorenteggio. In alternativa alla fermata via dei Giacinti/via dei Giaggioli, usate quella di largo Fatima. In alternativa alla fermata via dei Giacinti/via dei Gigli, usate queste fermate: largo Brasilia (se siete sul bus 64 verso Bonola) e Primaticcio/Soderini (se siete sul bus 64 verso Lorenteggio).

Bus 68, fino al termine dei lavori

Solo in direzione via Bergognone, i bus deviano e saltano le fermate piazzale Aquileia, piazza Vesuvio, via Foppa/via California e piazza del Rosario (in via California). Passano e fermano in via Biffi, viale San Michele del Carso, piazzale Aquileia, viale Coni Zugna, via Solari.