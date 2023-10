I due grandi cantieri che rischiano di paralizzare Milano

Incubo caos. Nelle prossime settimane a Milano partiranno due cantieri che ridisegneranno il volto della città. A breve, infatti, inizieranno i lavori per la nuova piazza Loreto e per il rifacimento dei marciapiedi nella parte finale di corso Buenos Aires, due punti evidentemente molto vicini fra loro. E il problema sta proprio lì: la "prossimità" tra i due luoghi rischia di mandare nel caos una delle porte d'accesso al capoluogo meneghino.

A sollevare la questione è stata Confcommercio, che ha sottolineato come sia "forte la preoccupazione per la sovrapposizione di cantieri in un punto nevralgico, l’asse corso Buenos Aires – piazzale Loreto, in una fase determinante per le centinaia di attività commerciali coinvolte: il periodo natalizio e dei saldi invernali". Il segretario generale Marco Barbieri ha rimarcato il "concreto rischio di blocco di una delle principali arterie di ingresso in città", spiegando che la "preoccupazione" è stata "più volte espressa all’amministrazione comunale, purtroppo senza concrete rassicurazioni per scongiurare questo rischio".

Venerdì sul tema è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala. "Ho chiesto di verificare la sostenibilità del tutto perché non possiamo bloccare la città, credo che una formula si troverà ma ho chiesto agli uffici, prima di partire, un'analisi supplementare perché voglio evitare problemi col traffico, che già è tanto", ha garantito il primo cittadino a margine del congresso sul nuovo codice dei contratti pubblici organizzato al teatro Gaber. "Ci stiamo lavorando - ha concluso - perché quello che è stato segnalato è sicuramente un problema".