Cantieri sulla metro verde (M2) sospesi dal 23 dicembre al 2 gennaio

Dal 23 dicembre al 2 gennaio i treni serali della M2 viaggeranno normalmente lungo tutta la linea, anche tra Villa Fiorita e Gessate. Abbiamo programmato una sospensione dei lavori attualmente in corso.

Riapriremo il cantiere per il rinnovo dei binari da lunedì 3 gennaio, quando i bus torneranno a sostituire i treni dopo le 22. Maggiori informazioni a questa pagina.

I disagi, iniziati l'11 ottobre, andranno avanti fino al 31 marzo 2022. "Abbiamo avviato un cantiere per rinnovare i binari e l'infrastruttura ferroviaria della M2, nell'ambito del progetto di riqualificazione della linea. Fino al 31 marzo 2022, dopo le 22, i treni fanno capolinea a Villa Fiorita e sono sostituiti da bus tra Villa Fiorita e Gessate", ha scritto l'Azienda trasporti milanesi in una nota. Il percorso e le fermate dei bus in questa mappa.

Come proseguire il viaggio da Villa Fiorita

Se arrivate da Milano con il metrò, scendete a Villa Fiorita e prendete i bus verso Gessate.



Se arrivate da Gessate con i bus, scendete a Villa Fiorita e proseguite verso Milano con i treni.

Ultime partenze dei treni della metro M2

Da Villa Fiorita l’ultimo treno per Gessate parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:36

sabato alle ore 21:26

festivi alle ore 21:35

Da Gessate l’ultimo treno per Milano parte:

da lunedì a venerdì alle ore 21:27

sabato e festivi alle ore 21:35



Orari dei bus sostitutivi della metro verde M2

Da Villa Fiorita i bus per Gessate partono:

da lunedì al venerdì alle ore 22:01, 22:30, 22:59, 23:28, 23:57, 00:26, 00:55; 1:24

sabato e festivi alle ore 22:07, 22:35, 23:03, 23:31, 23:59, 00:27, 00:55, 1:23

Da Gessate i bus per Villa Fiorita partono:

da lunedì al venerdì alle ore 21:42, 22:12, 22:42, 23:12, 23:42, 00:00

sabato alle ore 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:44, 00:00

festivi alle ore 21:44, 22:14, 22:44, 23:14, 23:50

Fermate dei bus sostitutivi della M2

Villa Fiorita: fermata in via Gobetti (nelle vicinanze della stazione)



Cassina de’ Pecchi: Strada Padana Superiore dopo via Venezia (in direzione Gessate), prima di via Matteotti (in direzione Villa Fiorita)



Villa Pompea: Strada Padana Superiore prima di via Villa Pompea



Gorgonzola: piazza Europa



Cascina Antonietta: via Sondrio prima di via Linate 8 ottobre 2001 (in direzione Gessate), ad altezza del civico 81 (in direzione Villa Fiorita)



Gessate: davanti al piazzale della stazione



Per Bussero usate le fermate di Cassina de’ Pecchi e Villa Pompea.

Per la conformazione della viabilità e la difficoltà dei bus nel fare manovra in alcuni tratti, non c’è una fermata in perfetta corrispondenza della stazione del metrò di Bussero.