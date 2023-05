Cantieri e lavori sulle ferrovie: tutti treni modificati e le tratte interrotte per l'estate

Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastruttura del Gruppo FS Italiane) aperti in estate su alcune linee della Lombardia per lavori di potenziamento infrastrutturale. I lavori serviranno a innalzare gli indici di puntualità, regolarità e affidabilità delle linee ma potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione dei treni. Sono stati pertanto individuati periodi tali da minimizzare per quanto possibile l’impatto sui viaggiatori.

Gli interventi interesseranno le linee Milano-Domodossola, Como-Molteno-Lecco, Lecco-Tirano, Milano San Cristoforo-Milano Rogoredo e Pavia-Casalpusterlengo dove il programma di circolazione dei treni verrà quindi rimodulato: alcuni collegamenti saranno cancellati o saranno limitati., i dettagli sono consultabili nelle stazioni e sui canali di vendita e sull’app di Trenord.