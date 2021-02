Capodanno cinese: gli eventi online per festeggiare l'anno del bue

Il capodanno cinese del 2021, che segna il passaggio dall'anno del topo a quello del bue, cade l'11 febbraio. La comunità cnese di Milano lo celebra online, per motivi legati alle restrizioni Covid. Nel 2020, invece, la parata prevista il 2 febbraio era stata annullata per solidarietà con i cinesi della madrepatria, ad epidemia già esplosa in quelle latitudini ma non ancora in Europa (almeno ufficialmente).

ll 2021 è anche il cinquantesimo anniversario della fondazione, per opera del parlamentare Dc Vittorino Colombo, dell'Istituto italo-cinese di Milano. Un compleanno che non potrà essere festeggiato pubblicamente e in grande stile. Tuttavia l'istituto ha programmato un palinsesto online, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese e altre istituzioni, per celebrare il "capodanno lunare" e le bellezze di Cina e Italia. Di seguito il programma. Si può assistere agli eventi attraverso i canali social dell'istituto su Facebook, Youtube, Instagram, Twitter e WeChat.

• 11 febbraio: Concerto Italo/Cinese «Feng Yao e Igor Cognolato»

• 12 febbraio: «Le bellezze della Cina – un viaggio alla scoperta di paesaggi e tradizioni»

Ufficio Nazionale del Turismo Cinese

• 13 febbraio: «Red Plum Blossom – National Indoor Concert» Musica Tradizionale Cinese -

Conservatorio Centrale di Pechino

• 14 febbraio «Enjoy Chinese New Year» Ministero della Cultura e del Turismo della

Repubblica Popolare Cinese

• 15 febbraio: Ancient Towns of Anhui - Ufficio Nazionale del Turismo Cinese

• 16 febbraio: Orchestra Sanitansamble a Napoli

• 17 febbraio: «The spirit of the dragon horse» - Winland

• 18 febbraio: La rinascita di Wuhan - Ufficio della Cultura e del Turismo di Wuhan

• 19 febbraio: Chinese Traditional New Year - Ufficio Nazionale del Turismo Cinese

• 20 febbraio: «La casa del Codex Atlanticus di Da Vinci. Il Rinascimento a Milano» -

Veneranda Biblioteca Ambrosiana