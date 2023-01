Il capodanno cinese torna a Milano: la parata in centro

Dopo due anni di stop causa covid, a Milano torna l'apprezzatissima parata per il capodanno cinese. Domenica 22 gennaio l'appuntamento per questa nuova edizione non è più in via Paolo Sarpi, dove la manifestazione si era svolta gli scorsi anni, ma all'Arco della Pace.

A organizzare la parata, amatissima dai milanesi, diverse associazioni e cittadini italo-cinesi. La sfilata inizierà intorno alle 14. "Essendo una manifestazione che negli ultimi anni aveva attirato tantissima partecipazione - commenta il noto imprenditore Francesco Wu sui social -, si è pensato di spostarla in una zona più ampia come piazza Sempione-Arco della Pace, per motivi di sicurezza".

Quest'anno, dopo un biennio in cui l'iniziativa era saltata per la pandemia, i festeggiamenti nella nostra città corrisponderanno esattamente al giorno del capodanno in Cina. Nel calendario lunare cinese, il 2023 corrisponde al 'coniglio d'acqua'. All'evento del 22 gennaio è prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone. In programma, come da tradizione, danze, laterne rosse e la presenza di figuranti travestiti da dragoni portafortuna e abbigliati con gli abiti tradizionali cinesi.