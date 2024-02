Migliaia di persone hanno festeggiato il capodanno cinese a Milano

Era letteralmente gremita di persone la piazza dell’Arco della Pace a Milano nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, in occasione del capodanno cinese. La comunità cinese e quella italiana (ma non solo) hanno celebrato l’ingresso nell’anno del Dragone, segno di prosperità e fortuna, con canti e balli tipici accompagnati da scenografie spettacolari.

In piazza c’era anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. “Si tratta di un evento importante per la comunità cinese che è molto ampia, infatti tra Milano e provincia contiamo 33 mila cinesi di origine, tanti sono diventati italiani - ha detto il sindaco -. È una presenza importante anche per la nostra economia con 8mila imprese. Questo è un evento che piace anche ai milanesi e si vede dalla grande affluenza, noi siamo una città che crede sempre nell'idea che l'insieme delle culture porta valore e non è un pericolo. Entriamo nell'anno del Drago quindi energia e prosperità e ce n'è bisogno". "Questa comunità a Milano è molto importante, momenti come questi sono utili per far vedere come qui ci sia sempre voglia di integrazione".

Presente anche il console generale cinese a Milano, Liu Kan. “Il capodanno è una festa di integrazione ed è la più importante per tutti i cinesi - ha detto -. Continuiamo a integrarci nella comunità italiana e la comunità italiana entra sempre di più nella nostra cultura”. Presenti alle celebrazioni anche diversi consiglieri comunali come Alessandro De Chirico (Forza Italia), Alessandro Verri (Lega), Filippo Barberis (Pd).