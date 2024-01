Chiara Ferragni 'torna' sui social per il capodanno coi figli

Chiara Ferragni torna a farsi vedere sui social. In un video postato dal marito Fedez, intorno alle 21, l'influencer ed imprenditrice, nella sua casa milanese. festeggia il 'capodanno dei bambini' in anticipo alle 9 insieme alla madre e alla sorella. Appare sorridente e serena mentre scherza con i figli tra stelle filanti e trombette.

In questi giorni, infatti, non ha più toccato il suo profilo dopo lo scandalo dei pandori per beneficenza e le polemiche scaturite. Indaga anche la procura. Un'altra tegola, poi, è caduta con i ritardi dei suoi prodotti, non arrivati per Natale per molte persone che li aspettavano da un mese.