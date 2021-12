È Capodanno anche per i netturbini: quando verranno raccolti i rifiuti

È festa anche per i netturbini. Amsa ha comunicato che a Capodanno sospenderà il servizio di raccolta rifiuti in città. Il 1° gennaio, nel dettaglio, sarà effettuata esclusivamente la raccolta dell’umido per le utenze commerciali della ristorazione (con servizio notturno).

Il ritiro verrà recuperato il giorno dopo, domenica 2 gennaio, ed effettuato per tutte le frazioni ad esclusione dell’umido delle utenze domestiche (quindi carta e cartone, plastica e metallo, vetro e indifferenziato). Giovedì 6 gennaio, giorno dell'epifania, la raccolta dei rifiuti sarà regolare. Le riciclerie cittadine resteranno chiuse il 1° e il 6 gennaio (la ricicleria di via Corelli resterà chiusa per lavori anche giovedì 30 dicembre). Di seguito il dettaglio per ogni comune servito da Amsa.

Bresso

A Bresso sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico e dell’indifferenziato sarà anticipata a venerdì 31 dicembre, mentre le frazioni carta e vetro saranno recuperate lunedì 3 gennaio.

Buccinasco

A Buccinasco e Corsico sabato 1° gennaio è sospesa la raccolta rifiuti. I servizi previsti sono anticipati a venerdì 31 dicembre.

Gerenzano

A Gerenzano e Lacchiarella sabato 1° gennaio sono sospesi i servizi di raccolta rifiuti. Saranno recuperati lunedì 3 gennaio.

Novate

A Novate Milanese sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico sarà effettuata lunedì 3 gennaio, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto mercoledì 5 gennaio.

Paderno Dugnano

A Paderno Dugnano sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Il ritiro di indifferenziato, umido, plastica e carta verrà recuperato domenica 2 gennaio, sfalci, vetro e lattine lunedì 3 gennaio.

Pioltello

A Pioltello sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta della carta è anticipata a giovedì 30 dicembre mentre indifferenziato e organico saranno raccolti venerdì 31 dicembre.

San Donato

A San Donato Milanese venerdì 31 dicembre la raccolta rifiuti verrà anticipata al pomeriggio, pertanto l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire entro le ore 13:00. Sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti.

San Giuliano

A San Giuliano Milanese sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; il servizio è anticipato a mercoledì 29 dicembre.

Saronno

A Saronno sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e umido è posticipata a lunedì 3 gennaio, il ritiro del vetro sarà effettuato martedì 4 gennaio mentre la raccolta di carta e multimateriale (plastica e metalli) mercoledì 5 gennaio.

Segrate

A Segrate sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta multimateriale (plastica e metalli) sarà recuperata lunedì 3 gennaio, mentre il ritiro di indifferenziato e organico è posticipato a martedì 4 gennaio.

Trezzano sul Naviglio

Trezzano sul Naviglio sabato 1° gennaio è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Il ritiro di indifferenziato, umido e carta è anticipato a venerdì 31 dicembre; vetro, sfalci e imballaggi in cartone è posticipato a lunedì 3 gennaio.

Cormano, Pero, Settimo Milanese e Uboldo

A Cormano, Pero, Settimo Milanese e Uboldo non sono previste modifiche nei servizi di raccolta.