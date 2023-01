A Milano torna il capodanno cinese: domenica in centro dragoni e danze

Torna il mitico capodanno cinese. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, i festeggiamenti a Milano si terranno domenica 22 gennaio all'Arco della Pace, a partire dalle 14.

L'apprezzatissima manifestazione quest'anno, per la prima volta, si trasferisce da via Paolo Sarpi all'Arco della Pace, uno spazio più ampio e adeguato ad accogliere le migliaia e migliaia di partecipanti attesi. Come da tradizione, a organizzare la festa sarà il Coordinamento della associazioni cinesi a Milano. In via Paolo Sarpi, in vista della celebrazione per l'arrivo del nuovo anno, sono già stati allestite luci e lanterne rosse.

"Essendo una manifestazione che negli ultimi anni aveva attirato tantissima partecipazione - aveva commentato nei giorni scorsi il noto imprenditore Francesco Wu sui social -, si è pensato di spostarla in una zona più ampia come piazza Sempione-Arco della Pace, per motivi di sicurezza".

Per questa nuova edizione, i festeggiamenti nella nostra città corrisponderanno esattamente al giorno del capodanno in Cina. Nel calendario lunare cinese, il 2023 corrisponde al 'coniglio d'acqua'. In programma, come sempre, danze, laterne rosse e la presenza di figuranti travestiti da dragoni portafortuna e abbigliati con gli abiti tradizionali cinesi.