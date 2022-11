Alcune capre alle porte di Milano hanno fermato i treni

Alcune capre hanno rallentato la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Genova nella mattinata di sabato 19 novembre.

Tutto è iniziato nella intorno alle 10.20 quando alcuni macchinisti hanno avvistato gli animali che stavano attraversando la massicciata ferroviaria tra le stazioni di Locate e Certosa di Pavia. Il traffico ferroviario è stato rallentato per evitare incidenti, come ha reso noto Rfi.

La situazione è tornata alla normalità poco prima delle 12.30 "dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno liberato la linea e ripristinato la sua piena funzionalità", si legge in una nota di rete ferroviarie italiane. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria, comunque, sono stati concreti: ritardi fino a 20 minuti per 4 Intercity, fino a 30 minuti per 4 Regionali e 3 Regionali limitati.