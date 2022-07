Capriolo in difficoltà al cimitero di San Donato

Un capriolo in difficoltà recuperato all'interno di un cimitero. L'intervento nel pomeriggio di giovedì 28 luglio in via Martiri di Cefalonia a San Donato Milanese, hinterland sud della città, dove è intervenuto il Nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana di Milano.

L'animale è stato notato dagli agenti della polizia locale di San Donato aggirarsi nel cimitero della cittadina. Dopo la segnalazione, locale e ausiliari della sosta hanno contributo al recupero, realizzato dal Niv usand alcune reti. Dopo la cattura e la messa in sicurezza, il capriolo è stato liberato nel Parco del Rugareto di Rescaldina.