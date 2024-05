Capriolo non riesce a uscire da un parco: salvato

Un giovane capriolo è stato salvato lunedì mattina ad Abbiategrasso, nel Milanese. Si trovava nel parco "La Fossa" e avrebbe potuto sopravvivere, ma non riusciva a uscire dal perimetro dell'area. Dopo la segnalazione, avvenuta qualche giorno prima, gli agenti del nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana, insieme alla polizia locale, hanno fatto alcuni sopralluoghi per individuarlo e posizionare reti fisse, con due vie d'uscita, per circoscrivere il perimetro; poi, lunedì mattina, sono intervenuti, con l'ausilio di un veterinario di Ats.

Per prima cosa hanno "spostato" il capriolo verso le uscite; in loro prossimità gli hanno sparato un dardo narcotizzante per addormentarlo ed evitargli il possibile stress. Infine, lo hanno portato al Parco del Ticino in località "La Gabbana", precedentemente individuata come idonea alla liberazione insieme agli operatori del parco. Ora sta bene e si trova in uno spazio più ampio e meno antropizzato.

Per ausilio all'intervento erano stati portati anche dei droni, per individuarlo meglio. Ma, a causa di una tempesta magnetica, non è stato possibile utilizzarli.