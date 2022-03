A Milano c'è un car sharing che costa 12 cent al minuto

Le auto sono tutte elettriche e per guidarle, oltre alla patente, servono 0,12 cent al minuto (il noleggio minimo è di due ore). È E-vai, il nuovo car-sharing di Milano, servizio gestito dal gruppo Fnm che si aggiunge alle altre quattro società operative all'ombra della Madonnina. Non solo, le auto del nuovo car sharing possono essere utilizzate anche oltre il territorio di Milano.

La società si è aggiudicata il bando del comune di Milano per realizzare il car sharing station based fino alla fine del 2023. Le auto, in pratica, devono essere riconsegnate presso lo stallo dove sono state prelevate, oppure (pagando un sovrapprezzo che varia tra i 5 e i 20 euro) negli appositi parcheggi che si trovano vicino alle principali stazioni ferroviarie o negli aeroporti. In totale a Milano ci sono 112 stalli, la mappa completa si può consultare a questo indirizzo.

Attraverso l'app o il call center, inoltre, si possono prenotare le automobili con diversi giorni di anticipo. I prezzi? Oltre alla tariffa da 0,12 euro al minuto c'è quella giornaliera (29 euro +0,19 al chilometro, i primi 30 sono inclusi). Dall'azienda spiegano che "Le tariffe sono inclusive dei costi dell’energia elettrica". Non solo: fino al 31 maggio, inoltre, è valida la promozione che elimina il costo di iscrizione di 19,90 € e include 3 ore di noleggio gratuito.

"Diamo il benvenuto alla nuova società che da oggi si aggiunge alle altre quattro operative sul territorio milanese e che permette di spostarti anche fuori dal territorio comunale - ha detto l’assessora alla mobilità del comune di Milano Arianna Censi -. Milano in questi anni ha puntato ad essere all’altezza di offerte e soluzioni di mobilità condivisa in una situazione ordinaria. Ora punta ad esserlo anche in condizioni straordinarie, alla luce degli ultimi aumenti dei prezzi dei carburanti che inducono a ridurre l’utilizzo del mezzo proprio. Talvolta i cambiamenti sono accelerati da situazioni eccezionali se l’istituzione è in grado di rispondere. E noi vogliamo esserlo. Le nuove esigenze che vengono dai cittadini possono essere utili a consolidare comportamenti più sostenibili, meno costosi e ingradodiprodurremenotraffico”

E-vai: l'azienda

La società, interamente controllata da Fnm, è nata nel 2011 quando ha lanciato il primo servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto ferroviario. La flotta è composta da 334 automobili omologate per il trasporto di 4/5 persone e attualmente gestisce circa 300 stalli in tutta la regione (3 aeroporti, 43 stazioni, piazze, ospedali, università) in 100 località lombarde.