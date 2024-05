Car sharing, Milano ricomincia con le stazioni fisse (e flotte elettriche)

Presto sarà pubblicato un nuovo bando per rilanciare il car sharing a stallo fisso a Milano. Lo annuncia l'amministrazione comunale, spiegando che la giunta ha approvato le linee d'indirizzo del futuro avviso pubblico, con cui verranno raccolte le manifestazioni d'interesse (fino a fine 2026) per lo svolgimento del servizio in Città metropolitana.

I parcheggi del car sharing saranno messi a disposizione degli operatori con una concessione onerosa, in seguito a una procedura pubblica, mentre la flotta (auto, quadricicli e veicoli per trasporto di cose) dovrà essere composta da veicoli elettrici, plug-in hybrid o range-extended. Il servizio di car sharing dovrà essere assicurato per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, con una flotta minima di 100 veicoli e attraverso 101 stalli distribuiti in diverse località.

Gli utenti potranno entrare gratis in Area C e parcheggiare, sempre gratis, sulle strisce blu e gialle, ma dovranno ovviamente iniziare e terminare il noleggio nelle stazioni fisse. Inoltre, gli operatori che aderiranno al servizio dovranno aderire alle piattaforme "mobility as a service" attive o sviluppate in futuro dal Comune di Milano o da soggetti accreditati. Si tratta di quelle piattaforme che consentono all'utente finale di avere, in un'app, le varie alternative di mobilità in un sistema integrato.

Flotta elettrica (con qualche eccezione)

Attualmente a Milano è presente, come car sharing a stallo fisso, il servizio di E-Vai (Regione Lombardia e Trenord). Nel precedente bando sul car sharing a stallo fisso, che risale al 2021, il Comune di Milano aveva incluso anche i veicoli alimentati a metano o gpl, ma anche a benzina, a patto che rispettassero gli standard più recenti sulle emissioni inquinanti. Ora, invece, la flotta dovrà essere elettrica, anche se è consentita la trazione plug-in hybrid (in sigla Phev, che consente di viaggiare in elettrico per alcune decine di chilometri e di ricaricare la batteria con la frenata rigenerativa, come le mild hybrid, o "alla spina") e la trazione range-extended, che abbina un motore elettrico a uno endotermico di "scorta".

Il car sharing per i pendolari

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di favorire il car sharing anche per i pendolari, per i quali finora questo servizio di fatto non ha funzionato a dovere. Di qui l'idea di realizzare stazioni di parcheggio anche nell'area metropolitana. Magari in località ora non servite dal trasporto ferroviario. L'altra forma di car sharing (free floating, ovvero si lascia l'auto dove si vuole) è molto comoda e apprezzata ma si presta poco all'uso in un'area grande come la Città metropolitana milanese.