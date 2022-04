C'è un car sharing che funziona solo per il quartiere di Porta Nuova

È una sperimentazione e, come ha detto il sindaco Beppe Sala, se avrà successo sarà una realtà che potrà essere esportata in altre zone di Milano. È Elec3city, il car sharing elettrico che ha debuttato a Porta Nuova nella mattinata di martedì 5 aprile. Il servizio è destinato prevalentemente ai privati e alle aziende del distretto delle ex Varesine.

La flotta si trova all'interno del parcheggio di porta Nuova ed è composta da 15 Volvo XC40 recharge single motor full electric (231 CV e un’autonomia pari a 423 Km); le auto potranno essere affittate per un minimo di 30 minuti fino a più giorni (Dopo le 3 ore e mezza di utilizzo scatta la tariffa giornaliere di 50 euro). Il servizio - accessibile attraverso una specifica sezione dell'app Portanuova Milano (disponibile sia per iPhone che per Android) - non prevede di fatto il drop-off dell’auto che va dunque sempre riconsegnata nel parcheggio dove è stata presa.

Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi al Volvo studio di viale della Liberazione, oltre al sindaco Sala erano presenti Michele Crisci, presidente di Volvo car Italia, e Manfredi Catella, founder e ceo di Coima. "Noi non siamo contro le auto, il problema casomai è che tipo di auto - ha detto il sindaco Sala -. È evidente che le auto elettriche costano ancora significativamente di più di quelle endotermiche però è un percorso e come tutti i percorsi va avviato. In più, qua, c'è l'idea dello sharing, sempre il benvenuto, e c'è l'idea di valorizzazione del quartiere".