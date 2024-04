Carciofo esplode come un petardo: paura in una cucina

La lama d'acciaio che affonda nella verdura, poi “l’esplosione”. Piccola, ma comunque avvertita. Un carciofo è “esploso” in una cucina di Varese nella giornata di lunedì 22 aprile. La lievissima deflagrazione non ha causato né feriti né danni, solo la lama di un coltello è rimasta leggermente annerita a causa della reazione chimica. Il fatto è stato raccontato in un post pubblicato sui social da una professionista del mondo sanitario, protagonista (suo malgrado) della disavventura.

“Il carciofo esplosivo esiste ed è capitato a me - ha scritto la stessa professionista in un post -. Oggi stavo iniziando a pulire un carciofo. Anzi un cuore di carciofo, di quelli che vendono freschi, confezionati e già grossolanamente mondati. Ho iniziato a incidere le foglie alla base, per arrivare a dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla, emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo e un segnetto di fuliggine sul coltello. Si è sentito lo stesso odore che lasciano nell’aria i petardi dopo il carnevale. Per carità, nulla di grave, senza danno alcuno, ma onestamente un pochino perturbante”.

L’insolito fatto ha spinto la donna a voler capire cosa fosse accaduto. "Ho cercato conforto nella ragione, immaginando una qualche reazione chimica alla base dell’accaduto, e ne ho trovato conferma nella fonte di ogni conoscenza: il web. Pare infatti che esista un precedente e pure più clamoroso: il carciofo esplode per colpa del nitrato di ammonio che accidentalmente può recare su di sè".

Il precedente (linkato nel post) è un articolo del Corriere del 19 dicembre 2013 che parla di un carciofo esploso a Olginate (Lecco). Il caso approdò sulle scrivanie dell’Asl che fece analisi e test sui carciofi contenuti “superstiti”. In quel caso gli inquirenti ipotizzarono che l’esplosione del carciofo poteva essere stata causata da una reazione chimica innescata da un fertilizzante. Supposizione logica, ma senza alcuna patente di verità.

La professionista varesina, comunque, ha segnalato il fatto al negoziante e all’azienda che ha coltivato il prodotto. “Al di là della bizzarria dubito possano risultare conseguenze traumatiche particolarmente serie dall'esplosione di un cuore di carciofo; se davvero però il fattaccio è colpa del nitrato di ammonio è bene ricordare che lo stesso è tossico per ingestione - ha concluso la professionista -.Insomma: attenzione ai numerosi e inediti rischi del carciofo. Ormai non ci di può fidare nemmeno delle verdure”.