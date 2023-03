Secondo Fontana "mancano tantissimi medici e infermieri"

"Mai come in questo momento abbiamo bisogno di medici e infermieri, perché ne mancano tantissimi". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Humanitas University a Pieve Emanuele (Milano), lunedì mattina.

Secondo il governatore lombardo, la carenza di medici e personale sanitario è diventata un grave problema. Lo ha detto alla fine del suo intervento, immediatamente prima di augurare un buon lavoro agli studenti dell'Humanitas, futuri medici. Secondo Fontana, il cambiamento del mondo è molto veloce e quindi è importante avere, "accanto alla formazione tradizionale, una università che abbia uno sguardo aperto al mondo".

Ciò vale anche per i medici, ormai affiancati da alta tecnologia "che sta entrando nella professione medica". Di qui la necessità anche di "modificare l'organizzazione della nostra macchina del settore sanitario". E infine serve un tentativo per "invertire la fuga dei cervelli": per il governatore lombardo sarà prezioso il polo Human Technopole dedicato alla ricerca scientifica che sta sorgendo all'area ex Expo.