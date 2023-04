Uno studio dice che a Milano conviene consegnare pacchi con le cargo bike

Consegne più veloci ed economcihe, ma soprattutto (quasi) a emissioni zero. È il risultato della sperimentazione che si è svolta a Milano nell'ambito i un progetto di consegna tramite cargo-bike per pacchi fino ai 5 kg, promosso e finanziato da C40, rete globale di città impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un futuro sostenibile. Il test, che si è svolto durante i mesi di ottobre-dicembre 2022 con il coinvolgimento dell'operatore di ciclo-logistica Urban Bike Messenger (Ubm), ha preso in considerazione complessivamente 4.117 consegne per 4.784 pacchi, all'interno di un’area in una zona centrale della città di tre chilometri quadrati di estensione.

Dalle analisi sui dati condotte da Amat, con il supporto del dipartimento di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, è emerso che le consegne di ultimo miglio in ambito urbano effettuate con le cargo bike sono più efficienti delle consegne effettuate con il tradizionale van dal punto di vista trasportistico, economico ed ambientale. In particolare lo studio ha dimostrato che il tempo necessario per concludere la consegna di un pacco è stato ridotto utilizzando le cargo bike a circa 4,2 minuti a pacco rispetto ai 5,5 minuti/pacco (-23%); i costi per il trasporto sono passati da 2,35 euro a consegna a 1,40 euro (-40%); mentre si stima che le emissioni inquinanti di Pm10, Pm2,5, anidride carbonica e ossidi di azoto si possano quasi azzerare.

"I risultati del ‘pilota’ dimostrano che le cargo bike rappresentano un'alternativa efficace e meno impattante rispetto ai veicoli a combustibile fossile e possono offrire una soluzione competitiva, anche economicamente, alle imprese più piccole per ridurre le emissioni dell'ultimo miglio", sottolinea Caroline Watson, direttore dei Trasporti, C40 Cities.