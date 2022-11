Caso laurea record in medicina: Carlotta Rossignoli chiude Instagram

Ha chiuso il suo profilo Instagram Carlotta Rossignoli, la ragazza che a soli 23 anni si è laureata in medicina al San Raffaele. La notizia arrivata nelle scorse ore e sembra e sembra che la decisione sia arrivata dopo le centinaia di insulti e critiche ricevuti attraverso il social network di Meta.

Il caso di Rossignoli era nato nei giorni scorsi sulle pagine dei giornali cartacei più importanti d'Italia (che l'hanno elogiata per il brillante risultato), successivamente erano arrivate le polemiche. I primi a criticarla erano stati alcuni suoi compagni di corso che si erano domandati come fosse possibile terminare in anticipo ili corso di laurea. "Non c'è stata alcuna scorciatoia né agevolazione. Tutto è stato fatto secondo la legge", aveva ribattuto lei.

In sua difesa, inoltre, era intervenuto il virologo Roberto Burioni che insegna proprio nell'ateneo frequentato dalla giovane. " In qualunque nazione del mondo questa sarebbe stata una bella notizia che avrebbe portato applausi alla studentessa e al suo ateneo, e che invece in questo nostro povero Paese genera una tormenta di polemiche. Il motivo delle polemiche non si capisce, perché Carlotta non è una somara diventata di colpo brava al San Raffaele grazie a qualche raccomandazione".

Non solo, anche l'università aveva voluto rispondere alle critiche arrivate dagli studenti e, attraverso una nota firmata dal rettore Enrico Gherlone, aveva spiegato Rossignoli aveva conseguito il diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia "nel corso del primo semestre del sesto anno, anziché al termine dello stesso, opzione questa che ogni studente di UniSR ha il diritto di chiedere, previo conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini obbligatori anticpatamente".