La sfilata di Carnevale in barca dal Naviglio alla Darsena

Sfilata di carnevale sull'acqua del Naviglio Grande, sabato 17 febbraio a Milano, grazie alla Canottieri San Cristoforo, da dove è partito un corteo in maschera a bordo di imbarcazioni di ogni tipo: canottaggio, canoe, kayak, barche da voga veneta, dragon boat e tavole da surf.

Il corteo, diretto alla Darsena, è partito verso le quattro di pomeriggio. Era possibile, per gli appassionati, utilizzare il proprio kayak o tavola da surf, previo comunque avviso alla Canottieri per ragioni organizzative. I dragon boat hanno potuto invece ospitare coloro che non sapevano andare in canoa, ma volevano comunque partecipare alla sfilata in prima persona.