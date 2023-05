Proteste delle tende per caro affitti, cosa sta facendo il comune

La protesta è iniziata con una tenda davanti al Politecnico. Adesso sono dozzine. Non solo a Milano, ma in diverse città italiane. Tutte con un solo obiettivo: denunciare il problema del caro affitti, soprattutto nelle città universitarie. "Milano è la punta dell'iceberg", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a Forrest su Radio1 nella mattinata di giovedì 11 maggio.

Palazzo Marin si sta muovendo per cercare di dare una soluzione al problema, in attesa di un provvedimento del governo. "Oggi pomeriggio - ha spiegato Sala - abbiamo l'incontro con i rettori e i rappresentanti degli studenti e io stasera dopo cena ho un'assemblea, come si chiamavano una volta, alla Statale, presente anche il rettore, per incontrarmi con gli studenti e spiegare quello che stiamo facendo".

Parlando degli interventi sui quali è al lavoro l'amministrazione, il sindaco ha poi ricordato che "stiamo lavorando per portare avanti nuovi studentati" e che l'amministrazione si batte "contro il 'fenomeno Airbnb'". "Non tanto se hai una seconda casa e l'affitti, ma se ne ha 10-20 e le togli dal mercato immobiliare non va bene", ha detto. "Qualche forma di contrasto bisogna trovarla". "E poi - ha concluso - lavoriamo per favorire il social housing, per almeno il 30%, nei nuovi progetti abitativi" cioè "nuove residenze miste con una parte di edilizia convenzionata in accordo con il Comune".