Dalle tende in piazza all'ex cinema abbandonato: continua l'occupazione dello Splendor

Occupazione a oltranza del cinema Splendor in viale Gran Sasso. Tende ancora davanti al Politecnico. E una mobilitazione nazionale per il 17 ottobre. Si organizza così il movimento spontaneo 'tende in piazza', avviato con la protesta di una studentessa che, per lungo tempo, non era riuscita a trovare una soluzione abitativa a Milano dignitosa e a un prezzo abbordabile.

"Ora che siamo entrati - spiega uno dei leader del movimento, Giovanni, a Mianews - non abbiamo intenzione di uscire", riferendosi all'occupazione dell'ex sala cinematografica, di proprietà privata e abbandonata da anni: "Gli abitanti della zona - continua - ci hanno accolti bene, erano affezionati al cinema". L'obiettivo dell'occupazione è rendere lo spazio di nuovo vivo.

In prospettiva il 22 settembre si terrà un tavolo di confronto, convocato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, con delegazioni di studenti e dei rettori degli atenei. Tra i punti qualificanti della battaglia dei giovani, l'uso dei fondi del Pnrr per progetti pubblici.