Tutte le soluzioni per contrastare il caro affitti a Milano

Le proteste in tenda davanti al Politecnico di Politecnico di Milano hanno attivato Comune e Regione per cercare di trovare una soluzione al caro affitti. Giovedì sera c'è stato un tavolo promosso da Palazzo Marino per affrontare il tema. Il Comune di Milano ha individuato una modalità di azione propria, come quella di aggiornare il canone concordato ma poi fa appello al governo perché faccia la propria parte. In particolare la richiesta è quella di un fondo di sostegno agli affitti.

"La tassazione agevolata in cedolare secca ha portato maggiori introiti per lo Stato - ha spiegato l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran -. Dal 2012, 1,1 miliardi di cui 250 milioni in Lombardia, al 2021, 3 miliardi di cui 650 milioni in Lombardia, con un aumento complessivo di oltre 2 miliardi. Se un miliardo fosse destinato a un fondo di sostegno affitti nazionale si potrebbero supportare 420 mila nuclei familiari e studenti con un contributo fino a 200 euro al mese.

Regolamentare gli affitti brevi

Un'altra misura su cui il Comune chiede un intervento al governo è quello di regolamentare gli affitti brevi con una legge apposita come già accade a Venezia. Si tratta di una richiesta portata avanti da Milano e altre 13 città ad alta tensione abitativa. Inoltre sul fronte delle case pubbliche la richiesta al governo è quella di individuare nel Pnrr 300 milioni di euro per azzerare lo sfitto negli edifici pubblici di Aler, MM e altri enti e ridurre così la pressione abitativa. La questione affitti, come sottolineano dal Comune, è un tema nazionale che interessa numerose città ad alta tensione abitativa. I partecipanti al tavolo, studenti e rettori compresi, chiedono al governo di promuovere un tavolo nazionale dove coinvolgere enti locali, università, studenti e sindacati inquilini per decidere insieme le strategie da mettere in atto.

All'incontro con i rettori delle università, ha partecipato anche l’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco, che ha ringraziato il Comune per aver organizzato il tavolo di discussione perché "solo lavorando insieme si possono affrontare positivamente tante questioni importanti". Regione Lombardia negli ultimi tre anni ha messo a disposizione circa 1.100 posti letto per chi studia a Milano, da affittare a un canone calmierato (in media di 350 euro al mese). Ha un pensionato studentesco nel quartiere Stadera con 110 posti alloggio (in gestione a un operatore economico), il Campus Martinitt per 439 posti letto (gestione Aler Milano – Università Statale) e lo studentato di via Attendolo Sforza - Ripamonti per 316 posti letto (in locazione all’Università Statale). A questi si aggiungono i 195 posti dello studentato diffuso: alloggi in vari edifici Aler gestiti mediante associazioni, cooperative ed enti.

Lo studentato non ancora pronto per cui si paga l'Imu da hotel

Inoltre ha dato il cofinanziamento regionale e il supporto alle università per la partecipazione ai bandi nazionali: nel 2020 ha cofinanziato con 3,5 milioni di euro 12 interventi per quasi 800 alloggi realizzati, nel 2022 altri con 3,5 milioni per 29 interventi per realizzare oltre 3000 posti alloggio (Istruttoria ministeriale in corso). A questo si aggiunge lo spazio su cui Regione ha investito un milione di euro e che sta per essere completato dal Politecnico che poi lo gestirà nel quartiere Mazzini in zona Corvetto. Proprio quest'ultimo immobile è un po' il simbolo di un'anomalia, spiega l’assessore, "il Comune di Milano fa pagare ad Aler l’Imu non solo come se fosse un albergo, ma anche come se fosse già funzionante per una cifra che si aggira attorno ai 150mila euro l’anno, che potrebbero essere spesi in ulteriori aiuti agli studenti".

"Pur non essendo la nostra mission principale, l’assessorato alla Casa e Aler Milano hanno messo in campo provvedimenti pratici, che hanno portato alla messa a disposizione di oltre mille alloggi per gli studenti e ai bandi per ottenerne altri", dichiara Franco. "Siamo a disposizione per continuare questo lavoro insieme al Comune e alle università, partendo, appunto, da una logica di condivisione e di collaborazione istituzionale. Ringrazio anche il Governo, da cui oggi arriva una importante risposta al problema del caro-affitti: sono stati sbloccati 660 milioni di euro per nuovi posti letto a livello nazionale".

Cos'hanno detto gli studenti

Gli studenti che hanno partecipato al tavolo, esponenti di Obiettivo studenti, la Terna sinistrorsa, Udu, Unione degli universitari e Unisi, sono usciti soddisfatti dal confronto con istituzioni e rettori. "Questa non è la mia protesta ma quella di tutti gli studenti - ha spiegato Ilaria Lamera la studentessa che ha innescato le proteste dormendo in tenda davanti al Politecnico -, quelle emerse sono delle buone proposte sia per il breve termine che per il lungo termine ma servirà l'aiuto del governo e vogliamo che ci sia collaborazione tra livelli istituzionali, dobbiamo confrontarci per capire cosa ne pensano le altre Università". "Sono soddisfatta e spero che riuniremo il tavolo ancora una volta che si sarà parlato con il governo per concretizzare queste proposte - ha concluso -. Quando ci sarà livello di dialogo con il governo ci vogliamo essere e non permetteremo di essere esclusi".