Così il caro benzina può ridisegnare Milano

I tre indizi: un calo, evidente, delle auto in città, un aumento, altrettanto evidente, nell'utilizzo di biciclette e monopattini in sharing e la crescita di chi si affida a metro, autobus e tram. La prova: l'incremento esponenziale del prezzo di benzina e diesel potrebbe cambiare, e sembra lo stia già facendo, il concetto di mobilità a Milano.

Un primo accenno di tendenza arriva dai dati analizzati dall'agenzia mobilità ambiente e territorio meneghina, l'Amat, che grazie a un accordo con Tom Tom dispone dei tempi di percorrenza sulle strade urbane sotto la Madonnina. La flessione è chiara: lunedì 14 marzo, rispetto al lunedì precedente, il calo di traffico è dell'11%, con la stessa cifra segnata tra i due mercoledì 16 e 9 marzo. Ancora più pesante il dato di martedì 15, "dopato" però dallo sciopero della settimana precedente. E il raffronto con la giornata media pre covid fa segnare numeri ancora più alti: -22% lunedì, -15% martedì e -19 mercoledì.

Il dato, riflettono da Amat, è significativo ma non può essere considerato un trend stabile, perché prende in analisi pochi giorni e per confermare che la tendenza è accertata bisognerà aspettare almeno un paio di settimane. Ci sono altri dati, però, che sembrano sposare la linea: negli ultimi giorni c'è sata un'impennata decisa nei noleggi di bici e monopattini in sharing e di pari passo è cresciuto anche l'utilizzo dei mezzi di Atm, salito di circa tre punti percentuali.

Tutta colpa del caro benzina e diesel, che ormai hanno superato - e non di poco - la fatidica soglia dei 2 euro? Probabilmente sì. "L’aumento così repentino e così elevato dei costi della benzina e del diesel possono effettivamente aver spinto diversi milanesi a lasciare ferma l’auto", ha ipotizzato l'assessore alla mobilità di palazzo Marino, Arianna Censi. "Sarà necessario verificare se questo dato si stabilizza anche nelle prossime settimane, per capire se diventa un trend durevole nel tempo. In questo frangente di aumento di prezzi, il vantaggio della nostra città è quello avere un trasporto pubblico efficiente e una platea di mezzi in sharing capace di intercettare le necessità dei milanesi. Un sistema - ha concluso - che vogliamo incrementare per rendere sempre più economicamente conveniente muoversi in città".