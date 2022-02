I teatri soffrono per le bollette più care

Il caro bollette per le sale teatrali? "Non è un problema secondario", ha detto l'assessore alla cultura di Milano Tommaso Sacchi, intervistato da MiaNews al termine del sopralluogo, lunedì, al Teatro Carcano da parte della commissione cultura di Palazzo Marino. Sacchi ha confermato lo studio di un biglietto sospeso, finanziato dal comune, e di un sistema di convenzione triennale per dare maggior respiro ai teatri convenzionati con Palazzo Marino. Le bollette possono pesantemente incidere sul momento già delicato per la ripresa dell'operatività dei teatri in quello che non è realmente ancora 'post' covid.

Giorni fa, per esempio, dal Teatro Nazionale era arrivato l'allarme: le repliche di Pretty Woman costeranno il 30 per cento in più rispetto alle precedenti rappresentazioni. Situazione confermata da Carlo Gavaudan, presidente del Teatro Carcano, che ha spiegato di avere ricevuto recentemente una bolletta "quasi tre volte quella di un mese analogo del 2019". Al Carcano, per quello che ha spiegato Gavaudan, negli ultimi anni ci sono stati pochi investimenti in manutenzione: "Quella carenza di investimenti oggi la sentiamo come un peso enorme. Speriamo di poter attivare azioni di trasformazione ambientale per il risparmio energetico, perché tutti gli ostacoli in una piccola economia come quella dei teatri italiani possono mettere in crisi questo percorso".

Tra gli altri elementi 'critici' della situazione dei teatri, Gavaudan si è soffermato sul pubblico giovanile: "Lavorare per portare a teatro i giovani con ciò che amano vedere è un lavoro molto complicato"; ha detto: "Questi due anni non ci hanno aiutato: hanno frenato completamente il lavoro che tutti i teatri si erano promessi di fare". E sul fronte generale, Sacchi ha lodato le misure prese dal governo, soprattutto il Fus con "maggiori e mirate risorse per uscire da questa situazione così difficile".